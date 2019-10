Vanvidsbilist fanget med 172 km/t. på landevej

Tirsdag aften er en bilist blevet taget af politiet ved Sundbrovej ved Svenborg med en usædvanlig høj og farlig hastighed.

På danske landeveje må man som bekendt køre 80 km/t., men tirsdagens fartsynder trådte så hidsigt på speederen, at han blev taget med 172 km/t.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Her fortæller de videre, at personen nu kan se frem til en ubetinget frakendelse af sit kørekort. Samtidig få han et girokort ind ad brevsprækken på 8000 kroner. Derudover kommer der et højhastighedstillæg.