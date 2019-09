Vanvidsbilist kører 160 km/t gennem dansk by: Så mister han kontrollen

I Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera' ser man de danske færdselsbetjente eftersætte den ene vanvidsbilist efter den anden, og tirsdagens afsnit er ingen undtagelse.

Her kommer en patrulje på en livsfarlig opgave, da en bilist i en grå Hyundai for alt i verden ikke vil stoppe for politiet.

I stedet sætter bilisten andres liv i fare ved at køre mere end 160 km/t gennem et byområde i nærheden af Randers.

- Manden har jo ikke en chance for at reagere, så hvis en lille pige er på vej over vejen, så vil hun blive ramt, og så vil hun dø, siger bilinspektør Per Bo Hansen.

Politiet er opmærksomme på at holde vanvidsbilisten i syne uden at komme for tæt på, da man ikke ønsker at presse bilisten til at lave en håbløs manøvre.

Alligevel mister personen i Hyundaien kontrollen over sin bil og kører galt. Heldigvis gik det i denne omgang ikke ud over andre end bilisten selv.

Du kan se flere vanvittige situationer fra de danske veje i 'Fanget på politiets kamera' hver tirsdag klokken 20 på Kanal 5 samt dplay.