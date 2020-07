Vanvidsbilist kørte 113 km/t. for hurtigt

En vanvidsbilist blev mandag snuppet i en ATK kontrol, hvor han kørte over det dobbelte af det tilladte

193 kilometer i timen på Roskildevej i Taastrup.

Det er helt præcist 113 km/t for hurtigt.

Det lærte en ualmindelig fart glad person på den hårde måde mandag, da personen blev blitzet af en af politiets ATK-vogne, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Den tilladte hastighed på strækningen er 80 km/t.

Personen kan derfor se frem til en bøde på mindst 8500 kroner, samt ubetinget frakendelse af kørekortet.

Det var ikke den eneste synder, der gik i politiets fælde mandag.

En anden bilist blev målt til at køre 161 km/t på samme strækning.

Det resulterer derfor i samme straf som til førnævnte vanvidsbilist, da en fartoverskridelse på 100% resulterer i et mistet kørekort.

Fokus på vanvidsbilister

Den seneste måned har der været et stigende fokus på vanvidsbilisme rundt om i Danmark.

Først meldte Københavns Politi ud, at de oplevede en voldsom stigning af sigtelser for at overskride hastighedsbegrænsningen med mere end 100%.

Alene i det første halvår af 2020 har Københavns Politi sigtet 31 personer. Tallet for hele 2019 var 19 personer.

Herefter kom en lignende pressemeddelelse fra Fyns Politi, der ligeledes har oplevet en kedelig stigning af vanvidsbilisme i de coronatomme gader.

Regeringen fremsatte i februar et udspil om, at vanvidsbilisme skal straffes langt hårdere end nu.

Forslaget indebærer blandt andet at bilister skal straffes med 20 dages fængsel, hvis de kører mere end 100% for stærkt på en strækning.