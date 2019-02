Vanvidsbilist kørte 116 km/t.: Står til megabøde

Ung mand kan se frem til en megabøde efter at have overskredet fartgrænsen med mere end 60 km/t.

En 21-årig mand havde fart på, da han fredag aften kørte gennem det vestlige Aarhus.

Politiet målte hans fart til 116 km/t. på en vej, hvor det er tilladt at køre 50 km/t. Han står nu til at få en bøde på op til 17.500 kr. Det skriver Lokalavisen.dk.

Den 21-årige mand viste sig ovenikøbet ikke at have noget kørekort, og det er med til at øge størrelsen på bøden, oplyser Østjyllands Politi.

Når man overtræder fartgrænsen med mere end det dobbelte, som i den 21-årige mands tilfælde, får man normalt ubetinget frakendt sit kørekort.

Men da den 21-årige mand ikke har taget et kørekort, mister han ifølge loven i stedet retten til at tage det.

Se også: Politi rykkede massivt ud: Jagtede person i boligkvarter

Flere faldt i fælden

Flere gik i politiets fartmåler i Aarhus V fredag aften, hvor i alt 24 bilister blev sigtet for overtrædelser som narkokørsel, køre over for rødt og overskridelse af fartgrænsen.

Ud over den 21-årige mand, der kan se frem til en enorm bøde, fik en 18-årig bilist frakendt sit kørekort og tilkendt en bøde på 3500 kr.

Den 18-årige havde blot haft sit kørekort i seks uger og må altså derfor generhverve sit kørekort hos en kørelærer, hvis han vil køre bil igen.

I denne beregner kan du finde ud af, hvad bødestraffen er, når man kører for stærkt på de danske veje.

Se også: Politiet har syltet dødsens-farlige veje: - Det må gå galt

Se også: Her er fotovognenes guldveje: Ansat tjente årsløn ind på tre timer

Se også: Efter EB-afsløring: Nu går Søren Pape ind i sagen

Se også: Fadæse: Mål for dræbte og alvorligt tilskadekomne ALDRIG nået