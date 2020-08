Vanvidsbilist: Kørte mere end 100 km/t for hurtigt

En bilist på Bjerning Hovedvej ved Haderslev havde foden alt for tungt på speederen lørdag.

Politiets ATK-vogn målte, at bilisten kørte 187 kilometer i timen i en zone, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen - altså kørte vedkommende 107 kilometer i timen for hurtigt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Fartbilisten fik et styks ubetinget frakendelse kørekortet og en stor bøde i bytte for at have kørt for hurtigt på slaget 15.46, hvor personen blev blitzet.

'Sænk nu farten og hjælp alle sikkert frem,' skriver politikredsen.

I alt havde politiet 26 sager på hovedvejen, hvor der udover det frakendte kørekort blev der givet to klip i kørekortet.