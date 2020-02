Vanvidsbilist med 162 km/t. i 70-zone

En vanvidsbilist har fået frataget sit kørekort og modtaget en bøde på 7500 kroner.

Det sker, efter at han kørte 162 km/t. på Middelfartsvej mellem Bolbro og Stegsted. Her er det tilladt at køre 70 km/t.

Desuden skal bilisten betale 500 kroner til Offerfonden.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.