Vanvidsbilist med promille: Kørte 157 km/t på landevej

Det var langt fra en søndagsbilist, som Midt- og Vestjyllands Politi i går kunne sigte i forbindelse med et trafikuheld.

Manden, som ifølge TV Midtvest er 53 år og var kørende i en BMW, blev blitzet på Hobrovej i retning mod Skive med 157 km/t, og den ansatte i politiets fotovogn tilkaldte politiet.

Lykkeligvis skete der ingen alvorlig personskade i forbindelse med uheldet. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 24, 2020

Fartgrænsen på strækningen er 80 km/t, og omtrent en kilometer efter gik det da også galt.

Her kørte bilisten med høj fart op i en forankørende bil og endte herefter selv på taget i grøften, oplyser leder af færdselspolitiet ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Glintborg til Ekstra Bladet.

Ingen af de involverede kom alvorligt til skade.

Risikerer fængsel

Da politiet ankom til stedet, vurderede de med det samme, at manden foruden den høje fart kørte med for høj promille.

- Det er dybt uansvarligt at køre så hurtigt på en landevej, og det gør det endnu mere vanvittigt, at man kører med alkohol i blodet, siger Henrik Glintborg.

Politiet kan ikke sige med sikkerhed, hvor høj bilistens hastighed var, da uheldet skete, men et 21 meter langt bremsespor på stedet vidner ifølge Henrik Glintborg om høj fart.

Den mandlige bilist er indtil videre sigtet for spirituskørsel, og hvor høj hans alkoholpromille var, kommer til at have betydning for straffen.

- Vi taler frakendelse af kørekortet i længere tid og bestemt også en bøde. Han kan desuden risikere fængselsstraf, alt efter hvor høj promillen var, siger Henrik Glintborg.

