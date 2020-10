Vanvidsbilist overskred hastighed med 166 procent

For de fleste bilister er det en overkommelig opgave at kende forskel på en byzone og en motorvej.

Men for en bilist på Søren Frichs Vej i Aarhus var det åbenbart for svær en opgave mandag aften.

Her blev vedkommende nemlig målt til at køre intet mindre end 133 km/t., da han kørte forbi politiets ATK-vogn, der var placeret ved krydset mellem Søren Frichs Vej og Kresten Kolds Vej i Åbyhøj.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Det vil sige en overskridelse på 166 procent i forhold til fartgrænsen. Det efterlader derfor ingen tvivl om, at føreren af bilen står til at få frakendt kørekortet ubetinget. Grænsen for en ubetinget frakendelse er ved en overskridelse af hastigheden på 100 procent.

En ung mand

Ifølge Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, skal politiet nu finde frem til føreren af bilen og opklare, om det er den samme, som er registreret som ejer af bilen. Politiet kan dog ud fra billedet konstatere, at føreren var en ung mand.

Han blev fanget af politiets kamera, mens de målte hastigheder på strækningen mellem klokken 17.24 og 21.14 mandag aften.

I den periode blev i alt 33 målt til at køre hurtigere end de 50 km/t., der er tilladt. Af dem får tre et klip i kørekortet, mens én får en betinget frakendelse af kørekortet og dermed skal op til en ny køreprøve.

Kører for hurtigt og over for gult og rødt

Politiet foretager løbende hastighedsmålinger rundt omkring i landet, og blandt andet i Aarhus måler politiet hastigheden forskellige steder i byen.

For nylig havde politiet desuden fokus på bilister, der kører over for gult og rødt lys i byen. Her fik 60 personer i løbet af et par uger bøder for at køre over for gult. Desuden blev 21 sigtet for at køre over for rødt lys.

60 knaldet for at køre over for gult