Vanvidsbilist stoppet af ægtepar: Havde børn i bilen

En narkopåvirket bilist med to børn på bagsædet kørte fra politiet, men så trådte et ægtepar til

Et snarrådigt ægtepar gav politiet en hånd fredag eftermiddag, da de egenhændigt stoppede en 35-årig flugtbilist i Sydjylland.

Inden manden blev stoppet af ægteparret, havde politiet været ude i en dramatisk jagt, hvor han var endt med at køre fra dem.

- Vi kan ikke se, at der er børn i bilen, men vi forsøger at lave standsning. I stedet for at stoppe kører han fra dem med meget høj hastighed. Patruljen var oppe omkring 200 km i timen, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi var nødt til at slække på eftersættelsen, fordi risikoen var stor - de modkørende måtte holde ind til siden.

Fundet med ødelagt hjul

Efter politiet havde mistet flugtbilisten af syne, fik de hjælp af vidner, der kunne fortælle hvilken retning, han var kørt.

Bilisten blev stoppet ved Brugsen i Hovborg, hvor ægteparret fik smidt deres egen bil ind foran ham, så han var fanget.

- På et tidspunkt ringer ægtepar og fortæller, at bilen er kørt ind ved Brugsen og gemmer sig nederst på parkeringspladsen, siger vagtchefen,

- En af grundene til, at han gemte sig var, at han påkørte et vejskilt og fik ødelagt et hjul.

Overdraget til sociale myndigheder

Med sig i bilen havde vanvidsbilisten sine to små sønner, som nu er blevet overdraget til de sociale myndigheder, indtil deres mor henter dem.

- Ventetid brugte betjentene til at vise patruljebilen og alt udstyret frem. De var også inde og købe juice til dem, og nogle borgere købte is.

- Selvom det var en grim oplevelse for børnene, endte det nok med at blive en god dag. Så stor tak til dem, der tog sig af dem og hjalp politiet, lyder det fra Erik Lindholdt.

Efter børnenes far blev anholdt er han blevet sigtet for at køre i narkopåvirket tilstand og ikke at have kørekort. Ifølge vagtchefen vil der dog formentlig komme en række andre sigtelser til.