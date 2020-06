Vanvidsbilist uden kørekort ville flygte fra politiet

Flere sigtelser regnede ned over en 20-årig vanvidsbilist, efter at han fredag forsøgte at køre fra politiet. Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Bilen kom kørende med meget høj fart og fik en patrulje efter sig ved Ørslev Vordingborg. Men selv om politiet forsøgte at få bilisten til at standse, kørte han videre nordpå mod Rønnede.

Ifølge politiet var hastigheden flere gange op mod 140 kilometer i timen i byzoner, samtidig med at den 20-årige overhalede over fuldt optrukne linjer, brugte sin mobiltelefon og kastede en flaske ud ad et vindue i et forsøg på at ramme en politibil.

Han smed også en lille pose ud ad vinduet. Senere viste det sig at være en lille klump hash.

Kørte frem mod betjent

På Rønnede Landevej ved Tappernøje lykkedes det endelig at få bilen standset, men da betjenten gik ud af politibilen, forsøgte den 20-årige at køre frem mod betjenten.

26 minutter efter at være blevet spottet af den første patrulje blev den 20-årige anholdt klokken 17.03. Han blev sigtet for at forvolde fare for liv og førlighed, for at overtræde lov om euforiserende stoffer, for forsøg på vold mod tjenestemand og for at køre i bil, selvom han havde fået frakendt sit kørekort.

En 18-årig kvinde, der var passager i bilen, blev også anholdt, men løsladt igen med det samme. Den 20-årige fik først lov til at gå dagen efter.