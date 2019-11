Vanvidskørsel førte til større uheld på motorvej

En overhaling indenom gennem nødsporet var anledning til, at flere biler blev involveret i uheld

En umiddelbart helt hensynsløs handling blev søndag aften startskuddet til et større trafikuheld på Vestmotorvejen ved Vemmedrup, som førte til, at motorvejen var spærret i mere end halvanden time.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet skete uheldet, da en mindre, blålilla personbil overhalede indenom i nødsporet. Bilen trak efterfølgende ind i den højre vognbane, men her ramte den en hestetrailer, som blev ført af en anden personbil.

Den mindre bil ramte desuden en bagvedkørende bil, og ved sammenstødet røg vragdele fra den bil over i en fjerde bil.

I alt tre biler og hestetraileren endte efterfølgende i grøften som følge af uheldet, og hesten blev frigjort fra hestetraileren og slap fri.

Det lykkedes imidlertid ejeren at indfange hesten igen, og både hesten og alle parterne slap uden at komme alvorligt til skade.

Fører og passager stak af

Da politiet kom frem til stedet, havde føreren og passageren fra den mindre personbil, der havde forårsaget uheldet, forladt bilen på stedet.

Politiet måtte derfor undersøge, hvem der stod som ejer af bilen, og her kunne politiet konstatere, at den for nylig var blevet solgt.

De fandt derfor frem til den nye ejer - en 20-årig mand fra Skibby, som på det tidspunkt befandt sig på en adresse i København. Han blev derfor sammen med en 17-årig anholdt på baggrund af en formodning om, at de befandt sig i bilen, da den forulykkede.

Overhalede indenom

Inden uheldet havde politiet desuden fået oplysninger om, at en mindre, blålilla personbil havde kørt hasarderet på samme motorvej ved Ringsted, hvor den flere gange havde overhalet indenom, hvilket havde ført til hårde opbremsninger og farlige situationer.

Politiet afhører mandag de to mænd for at klarlægge, hvem af dem der førte bilen.

Anklagemyndigheden skal efterfølgende tage stilling til, hvorvidt en af eller begge mænd skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Vestmotorvejen blev åbnet for trafik igen kl. 21.20 søndag aften.