Vanvidskørsel: Kørte 133 km/t i byområde

En person kørte 133 km/t i Glostrup lørdag aften og mistede derfor sit kørekort.

- Det var en motorcyklist, der kørte i bymæssigt område. Det var på en vej, hvor man må køre 50 km/t, fortæller Erik Andersen, politiassistent ved Københavns Vestegnens Politi.

Motorcyklisten var ikke den eneste, der fik trykket speederen godt i bund lørdag aften. Fænomenet Striben havde nemlig samlet sig for at køre ræs.

Hele fire personer fik frakendt kørekortet. De har derfor mister kørekort og mister også retten til at køre bil i seks måneder eller mere.

- De fire ubetingede er alle dem, man kalder vanvidstbillister. De kørte henholdsvis 106 km/t, 112 km/t, 122 km/t og 133 km/t i bymæssigt område, siger Erik Andersen.

Yderligere seks fik betingede frakendelser, hvor man får lov at beholde sit kørekort, hvis man består en kontrollerende køreprøve.

I alt blev der giver 12 klip i kørekortene. Hertil kørte to om kap og kørte narkopåvirket.

Striben er en samling af unge mennesker, der interesserer sig for biler, der holder træf for blandt andet at køre om kap.

Lørdag aften mødtes de ifølge Facebook-siden for 'Striben Sjælland' klokken 19.30.