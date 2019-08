Vanvidskørsel: Mand ramt med 100 km/t i fodgængerfelt

Politiet kræver fem mænd med tilknytning til bandemiljøet varetægtsfængslet for at udsætte andres liv og førlighed for fare samt for at undlade at yde hjælp til tilskadekomne

Der var fart på, da fem mænd lørdag aften var impliceret i to færdselsuheld i den sorte Audi A6, som de kørte rundt i Københavns gader i.

Det fremgår af den sigtelse, som Københavns Politi søndag retter mod mændene, der alle sættes i forbindelse med det københavnske bandemiljø.

Det er politiets opfattelse, at farten var på cirka 100 kilometer i timen, da de klokken 20.51 ramte en 29-årig svensk mand, der var på vej over fodgængerfeltet i krydset Holmens Kanal/Havnegade.

Manden ramte Audiens forrude, brækkede en finger og et ribben og fik en flænge, der måtte sys.

I stedet for at standse op og hjælpe er det politiets opfattelse, at mændene flygtede og fortsatte kørslen til Toldbodgade. Her ramte bilen en 50-årig norsk mand i krydset Sankt Annæ Plads. Manden fik kørt sin fod over og pådrog sig et knoglebrud.

Også her er det politiets opfattelse, at de fem mænd bare fortsatte kørslen uden at standse op og hjælpe.

Af sigtelsen fremgår det, at de fem i forening kørte så vildt og vanvittigt af ren og skær kådhed. Altså er der ifølge politiet ikke tale om, at de selv var på flugt fra nogen eller noget, sådan som man måske ellers kunne tro.

Det er kommet frem, at politiet efter det første uheld satte efter den sorte Audi. Men betjentene måtte standse for at yde livreddende førstehjælp til den 29-årige svensker.

De fem blev senere på aftenen anholdt ved Gefionspringvandet på Langelinie. De fremstilles søndag eftermiddag i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt med krav om varetægtsfængsling. Grundlovsforhøret foregår for lukkede døre, og de fem bliver fremstillet en efter en. Det er uklart, hvordan de forholder sig til, at de er sigtet for dels at udsætte andres liv og førlighed for fare, og dels at efterlade de to påkørte mænd uden at hjælpe dem.

Den norske mand, der brækkede sin fod, er blevet udskrevet fra hospitalet efter behandling, oplyser politiet.

