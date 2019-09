Vanvidskørsel midt i byen

En fartbølle får revet kørekort væk efter at have braget gennem en vej midt i Aarhus med 121 i timen

Lidt efter klokken to torsdag eftermiddag fik en bilist lyst til at gasse op midt i Århus og endte med at ramme de 121 km i timen på en strækning, hvor kun 50 i timen var tilladt. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Bilisten rullede forbi en af politiets fotovogne, og det kommer naturligvis til at koste ham kørekortet.

- Det er jo helt uacceptabelt at køre med 121 km i timen et sted, hvor folk kunne færdes med børn og barnevogne. Det er helt hensynsløst, men vi ser det desværre af og til, siger vagtchef i Østjyllands Politi, Janni Lundager.