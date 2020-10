Vanvidskørsel: Narkobilist kørte 190 km/t. på landevej

En 24-årig narkobilist kørte 190 i timen på en landevej og endte med at køre galt

En 24-årig mand fra Aabenraa uden kørekort kan se frem til en straffesag, efter han onsdag eftermiddag kørte vanvidskørsel, mens han var påvirket af narkotika.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden kørte igennem Bolderslev på en landevej med omkring 190 km/t. Herefter kørte han galt og ind i nogle træer - dog uden at komme til skade.

Den sigtede var påvirket af amfetamin under turen, ligesom det også stod klart, at han sad bag rattet uden førerret. Han erkender de to forhold.

Den høje hastighed blev tilfældigvis målt af et af færdselspolitiets videokøretøjer i forbindelse med en større indsats i den sydlige del af Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Alt i alt udløste onsdagens færdselsindsats sigtelser mod 45 bilister, der blev noteret for i alt 57 forseelser. En stor del af sigtelserne vedrører for høj hastighed.