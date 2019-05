Vanvidskørsel: Narkopåvirket bilist kørte 192 i timen

En 44-årig mand havde foden lidt for tungt på speederen, da han kørte forbi færdselspolitiets hastighedsmåling

Klokken 22.02 tirsdag aften fik færdselspolitiet i Midt- og Vestsjælland pludseligt travlt, da en personbil kom susende ad Køge Bugt Motorvejen.

Hele 192 km/t blev bilisten - en 44-årig mand - målt til at have kørt. Og så på en strækning hvor man må køre 110 km/t.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Da politiet stoppede manden, blev han testet med et narkometer, der viste, at havde indtaget kokain. Han blev derfor anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt.

Hastighedssagen alene vil blive lagt op til en betinget frakendelse af førerretten og en bøde på 8000 kroner plus 500 kroner til offerfonden.

Det fremgår ikke af politiets døgnrapport, hvordan man ventes at forholde sig til, at manden var narkotikapåvirket, men Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at sagerne vil blive afgjort samtidig, når resultatet af blodprøver kommer.