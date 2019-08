Vanvidskørsel: To mænd påkørt

En sort Audi, der kørte vanvidskørsel i det indre København, har påkørt en svensk og en norsk mand.

Det skete lørdag aften, oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Søren Lauritsen tidligt søndag.

Den ene mand er indlagt med adskillige knoglebrud og er slemt tilredt uden at være i livsfare.

Den anden fik kørt sin fod over og er nu udskrevet, oplyser efterforskningslederen.

Adskillige mennesker måtte springe til siden for at undgå at blive ramt af bilen.

Politiet har anholdt fem mænd fra det københavnske bandemiljø, som ifølge politiet "har forbindelse til bilen".

Efterforskningslederen fortæller, at man i de kommende timer vil arbejde på at finde ud af, om personerne skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det første færdselsuheld fandt sted tæt på Holmens Kanal. Det næste ved Toldbodgade.

Da politiet fik anmeldelsen om det første uheld satte man efter den sorte Audi, men måtte stoppe op for at yde livreddende førstehjælp til den mand, der havde pådraget sig adskillige knoglebrud.

Senere blev de fem unge mænd anholdt ved Gefionspringvandet på Langelinie.