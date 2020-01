Vanvidsræs: Motorvej spærret efter uheld

Opdateret 00:00: Vejdirektoratet oplyser, at alle spor er farbare igen og at oprydningen efter uheldet er afsluttet.

Helsingørmotorvejen er spærret fra København mod Jægersborg ved motorvejskryds Gentofte N efter et uheld. Det oplyser Vejdirektoratet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en bil har fået store skader som følge af uheldet. Til TV 2 oplyser Nordsjællands Politi, at to personer flygtede fra den forulykkede bil.

Foto: Kenneth Meyer

- Vi kan bekræfte, at der er tale om en ulykke, hvor to biler har kørt ræs og der er to personer, som efterfølgende har taget flugten ved at hoppe over i den anden bil, fortæller vagthavende ved Nordsjællands Politi til TV 2.

Forbindelsesrampen er spærret, og der er politi og redningsmandskab på stedet. Vejen forventes tidligst genåbnet omkring midnat.