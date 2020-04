Vanvidstrafikant kørte 232 km/t på motorvej

I alt blev 12 personer sigtet på Køge Bugt Motorvejen for at køre for stærkt

Opdateret klokken 20.50: Det var en motorcykel, ikke en bilist som det først fremgik, der havde kørt 232 kilometer i timen

232 kilometer i timen.

Så hurtigt kørte en motorcyklist på Køge Bugt Motorvejen søndag eftermiddag.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Målrettet færdselssaktion flere steder i politikredsen til eftermiddag: 12 modtog sigtelser for hastighedsovertrædelser - herunder 232 km/t på Køge Bugt Motorvejen. Derudover 9 sigtelser for øvrige færdselslovsovertrædelser./Vagtchefen #politidk #sænkfarten pic.twitter.com/bBCvHDK0wd — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 5, 2020

- Det var en motorcyklist, der kørte alt for hurtigt. Vedkommende har frakendt sit kørekort og får en bøde på 12.500 kroner, siger vagtchef Thomas Christensen ved Københavns Vestens Politi til Ekstra Bladet.

De opdagede hastighedsovertrædelsen under en målrettet færdselsaktion, hvor de sad klar og målte forbikørende bilers hastighed.

I alt resulterede deres aktion med, at 12 personer blev sigtet for at køre for hurtigt, hvor de 232 kilometer i timen altså var aktionens største overtrædelse af hastighedsgrænsen.

Politiet foretog ni øvrige sigtelser.