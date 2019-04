Vanvidsulykke i USA: Flere døde

Flere er døde i en vanvittig ulykke i Colorado, det bekræfter det lokale politi fredag.

Ulykken skete på 'Interstate 70' i Colorado torsdag aften, men motorvejen har været spærret i begge retninger hele fredagen grundet en stor brand på vejen efter ulykken.

Hele 11 biler og fire lastbiler var involveret i ulykken.

- Det bagerste af min lastbil løftede sig og skubbede mig frem, og jeg ramte andre biler, sagde bilisten Brian Dickey, der var involveret i ulykken. Det skriver NBC News.

- Da lastbilen stoppede, kiggede jeg i bakspejlet, og det eneste, jeg kunne se, var en masse flammer, og jeg hoppede ud af køretøjet så hurtigt, jeg kunne. Der var så mange flammer på det tidspunkt, at jeg ikke kunne komme hen til til de andre biler for at se, om der skulle være andre overlevende, fortalte Brian Dickey.

Politiet er endnu usikre på, hvor mange der er døde i ulykken, men de ved, at der er tale om 'flere'. Desuden er mindst seks personer kørt på hospitalet. Deres tilstand er endnu ukendt.