Vanvittig 'chikane-kørsel': Forfulgte ambulance med 170 i timen

En bizar episode udspillede sig lørdag aften på den østjyske motorvej E45, da en ambulance blev forfulgt af personbil i høj hastighed.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi får et opkald fra en ambulance i udrykning om, at der en person bil, der forfølger den med 150-170 kilometer i timen. Det foregår over en forholdsvis lang strækning.

- Det er rigtig ubehageligt, når man gerne vil ud med hjælpen så hurtigt som muligt, siger vagtchef Morten Bang Rasmussen til Ekstra Bladet.

Den chikanerende personbil overhalede ambulancen og kørte ind for an den.

- Det kan jo være, at man får brug for at bremsen, og hvis der er en der kører ind foran, så kan man risikere endnu et uheld, tilføjer Morten Bang Rasmussen.

Ambulancen var på vej mod Aarhus i nordgående retning, da forfølgelsen skete. Personbilen forfulgte oveni købet ambulancen, efter at den var kørt af E45. Politiet forsøgte efterfølgende at fange chikane-bilisten, men det lykkedes dem ikke.

Østjyllands Politi udsendte få timer efter hændelsen et opslag på Twitter, der beskrev episoden.

En ambulance på motorvej E45 blev idag udsat for "chikane-kørsel". Det lykkedes desværre ikke politiet at fange den bil der "chikanerede" ambulancen. Vi opfordrer alle i trafikken til at respektere udrykningskøretøjer. Giv plads til dem, så hjælpen kommer sikkert frem! #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 14, 2019

- Vi opfordrer alle i trafikken til at respektere udrykningskøretøjer, skriver Østjyllands Politi blandt andet deres i opslag.