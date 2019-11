Vanvittig dødsulykke: Blev kogt levende

Jorden under dem styrtede sammen, da bilen kørte over jordfaldshullet og havnede i kogende vand

To mænd døde tirsdag i en ulykke, da et jordfaldshul med brændende varmt vand styrtede sammen under deres bil i Penza i Oblast-regionen i Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Jordfaldshullet blev angiveligt dannet af vandrør med kogende vand under jorden.

De to mænd kørte i bil, da jorden pludselig styrtede sammen under dem. Bilen havnede i jordfaldshullet, der var fyldt med kogende vand.

Myndighederne oplyser, at de to mænd blev kogt levende i hullet.

Mens redningen var på vej, måtte forfærdede forbipasserende se hjælpeløst til, mens dampe fra det kogende vand stod op af hullet, har de russiske myndigheder forklaret.

Efterfølgende blev bilen med de to lig hevet op med en kran.