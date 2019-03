Vanvittig hævnakt: Brød ind og åbnede for vandhanen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En eller flere gerningsmænd har begået et omfattende hærværk i en villa. Hærværket blev afsluttet med, at gerningsmændene åbnede for en vandhane og lod vandet fosse ud i huset.

Hærværket er sket på Søndermarksvej i Varnæs i Sønderjylland.

Politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger til Ekstra Bladet, at gerningsmændene er brudt ind i villaen.

- Men vi tror mere på, at der er tale om en hævnakt end om et indbrud. Der er umiddelbart ikke stjålet noget fra stedet. Normalt fjerner man jo nogle værdier ved et indbrud, og det er tilsyneladende ikke sket her, konstaterer politikommissæren.

Skåret op

Både stole og sofaer er blevet skåret op, ledningerne til fryseren, tørretumbleren og vaskemaskinen er blevet skåret over. Også et tv-apparat er blevet ridset.

Gerningsmændene er kommet ind ved at bryde en bagdør op. Hærværket er sket i perioden torsdag til søndag.

- Hvad er motivet efter jeres opfattelse?

- Jamen, det vil jeg ikke nærmere ind på. Der har kørt nogle konflikter, men hvad de nærmere går ud på, vil jeg ikke udtale mig om. Det indgår i efterforskningen, siger Jens Peter Rudbeck.

Politikommissæren ved umiddelbart ikke, hvor store skader vandet har forårsaget.