Vanvittig promille: Frakendes kørekortet i 10 år

En 52-årig mand fra Vestfyn er blevet idømt fire måneders fængsel og en frakendelse af førerretten i ti år, efter at han to gange har kørt bil i stærkt påvirket tilstand.

Det skriver TV 2 Fyn.

I juni 2018 kontaktede vidner politiet, da de fattede mistanke til, at manden kørte i påvirket tilstand i Aarup på Fyn. En blodprøve fra manden viste senere, at han havde en promille på over 2,0.

En sådan promille svarer ifølge Kræftens Bekæmpelse til, at man har udtalte forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol.

Igen i oktober blev manden stoppet i samme by, hvor han havde en alt for høj promille på over 2,0. Han er desuden blevet stoppet tre gange uden at være i besiddelse af kørekort.

Manden skal også betale en bøde på 21.000 kroner og har fået konfiskeret sine to biler. Han modtog dommen.

Straffen står mål med forbrydelsen, mener anklager i sagen, Torben Klose.

- Når han får sådan en dom, så er det, fordi han har en fortid. Han har tidligere kørt bil i påvirket tilstand, siger Torben Klose, der er anklager i sagen, til TV 2 Fyn.

Se også: Emil døde i ulykke: Mor har klar opfordring til folk