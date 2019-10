Vanvittig udvikling: Kan blive en stor fordel for Britta Nielsen

Udviklingen i straffesagen mod Britta Nielsen kan ende med at blive en fordel for den svindeltiltalte

Britta Nielsens retssikkerhed er 'ikke blevet varetaget optimalt' og det kan ende med et blive en fordel for den svindeltiltalte. Det kan i yderste konsekvens betyde, at Britta Nielsen kan en markant reduktion i sin mulige fængselsstraf.

Sådan lyder vurderingen fra professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard, efter straffesagen mod Britta Nielsen de seneste dage har udviklet sig til lidt af en farce.

- I udleveringssager gælder der et såkaldt specialitetsprincip. Det betyder, at modtagerstaten forpligter sig til ikke at rejse tiltale for andet og mere, end afgiverstaten har besluttet at udlevere den mistænkte til strafforfølgning for, siger Jørn Vestergaard der tilføjer, at det ser ud til, at det princip ser ud til at kunne få betydning for Britta Nielsen-sagen.

Det lignede ellers et home run for anklagemyndigheden, da Britta Nielsen via sin forsvarsadvokat på første dagen tilstod store dele af anklageskriftets punkter.

Sagen har dog på rekordtid udviklet sig til et mareridt for specialanklager Kia Reumert.

For frem for at handle om Britta Nielsens svindel med midler fra Socialstyrelsen kredser sagen nu om teknikaliteter i forbindelse med udleveringen af danskeren fra Sydafrika til Danmark.

Teknikaliteter, der kan få afgørende betydning for, hvor lang en fængselsstraf Britta Nielsen kan ende med at få.

Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, mener nemlig ikke, at hendes klient kan straffes efter straffelovens paragraf 88, der i Britta Nielsen-sagen vil øge strafferammen for Britta Nielsens bedrageri fra otte til 12 års fængsel.

Det mener Nima Nabipour ikke, fordi han ikke fik mulighed for at vejlede sin klient i forbindelse med Britta Nielsens løsladelse fra Sydafrika.

En opfattelse, Britta Nielsens sydafrikanske forsvarsadvokat deler.

- Det er rigtigt. Jeg var ikke i kontakt med den danske forsvarer. Jeg havde kun kontakt til Britta Nielsen og hendes søn, siger sydafrikanske forsvarer Piet du Plessis tirsdag til DR.

Da Britta Nielsen blev udleveret fra Sydafrika til Danmark, besluttede myndighederne at gå uden om det etablerede system. Man lavede en aftale, hvor Britta Nielsen formelt blev løsladt i Sydafrika. Aftalen indebar, at hun frivilligt satte sig ind i et fly til Danmark, hvor hun straks efter ankomst blev anholdt.

Aftalen betød samtidig, at Britta Nielsen slap for flere måneder i sydafrikanske fængsler, men havde også den konsekvens, at hun mere eller mindre bevist gav de danske myndigheder carte blanche til at retsforfølge hende.

Britta dårligt stillet

Med aftalen gav Britta Nielsen afkald på rettigheder sikret af den europæiske udleveringskonventions artikel 14 - det såkaldte specialtetsprincip.

- I Britta Nielsens tilfælde foreligger der tilsyneladende ikke en udleveringsaftale med begrænsninger i forhold til, hvad der kan rejses tiltale for. Det stiller hende jo ret dårligt, siger professor Jørn Vestergaard.

Ifølge Jørn Vestergaard kan Britta Nielsens alternative tur hjem til Danmark og den manglende juridiske bistand i den forbindelse betyde, at anklagemyndigheden bliver afskåret muligheden for at få Britta Nielsen straffet efter paragraf 88.

§ 88 i Straffeloven Betyder at en tiltalt kan få halvdelen af den højeste straf vedkommende dømmes for oveni. Det vil sige i princippet sige, at hvis Britta Nielsen bliver dømt skyldig i groft bedrageri og får 8 års fængsel, så kan hun efter paragraf 88 få yderligere 4 år oveni. Ordlyden af paragraf 88: 'Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.' Vis mere Luk

Afventer afgørelse

Specialanklager Kia Reumert blev fredag afkrævet en redegørelse af forløbet. I den forbindelse har Nima Nabipour fremsendt 24 punkter, han ønsker svar på.

Det var planen, at redegørelsen skulle være fremsendt sagens parter forud for retsmødet tirsdag.

Anklagemyndigheden var dog ikke blevet færdige med redegørelsen, og derfor blev tredje retsmøde i sagen afsluttet, før den var kommet i gang.

Det forventes redegørelsen er færdig før næste retsmøde, der finder sted 5. november.