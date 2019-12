Vanvittig ulykke: Nu efterforsker politiet sagen

Sagen efterforskes nu, da en bilist menes at have 'skubbet' en anden bil med vilje

En bilist mistede kontrollen over sin bil og væltede en SUV på en motorvej i Kina, efter selv at være blevet ramt af en anden bil.

Sagen efterforskes nu af politiet, da man mistænker en bilist for bevidst at have kørt ind i den bil, der straks efter kørte galt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ulykken skete 12. december i Shijiazhuang i Kina, da en bil i overhalingssporet trækker ind i den midterste vognbane, hvor den rammer en anden bil, der først kører ind i betonvæggen i den inderste side af motorvejen, hvorefter den fortsætter ind i en SUV.

Som det ses på videoen, ender det helt galt, da SUV ryger om på taget og roterer midt på motorvejen.

To personer, der sad i SUV'en led mindre skade, men der var ingen, der kom alvorligt til skade ved ulykken.

Politiet efterforsker nu sagen.