Vanvittig ulykke: To mænd døde efter golfvogns-sammenstød med koner

En tragisk ulykke har gjort to sydkoreanske kvinder til enker, da de stødte ind i deres mænds golfvogn, hvilket fik alle fire til at ryge i en flod med stærk strøm

Det lyder næsten for utroligt, men ikke desto mindre er det den tragiske sandhed, at to sydkoreanske mænd er omkommet i en flod i det nordlige Thailand, efter deres golfvogn stødte sammen med deres koners, hvilket fik alle fire til at ryge i vandet.

Det skriver The Guardian.

Ligene af de to mænd blev fundet umiddelbart efter ulykken.



De to par var onsdag på en færge, hvor de gjorde sig klar til at krydse floden i Phitsanulok i Thailand, da mændene ved et uheld blev ramt af deres koners golfvogn.

Sammenstødet fik alle fire smidt over borde og ned i flodens mudrede vand, fortæller en løjtnant i området til mediet.

Kvinderne til de to mænd blev reddet af lokale fiskere.

Mere end 50 redningsfolk fra militæret var med til at lede efter mændene Jun Yong Sung på 68 år og Jaeoong Ha på 76 år.

For stærk understrøm

Et af ligene blev fundet onsdag aften tæt på ulykkesstedet, og det andet blev fundet af folk fra en nærliggende landsby, da det flød rundt ved et tempel.

- Konerne til de to mænd fortalte os, at begge mænd vidste, hvordan man svømmede, så jeg tror, at det har været understrømmen, der har været skyld i drukningen, fortæller løjtnanten.

De to par var i Thailand på ferie for at fejre julen.