Vanvittig video: Her rammer rekord-orkan

Sidste nyt klokken 21.05: Abaco-øerne er ifølge lokale brand- og redningsarbejdere blevet hårdt medtaget af orkanen. Adskillige kilder reporterer om ødelagte huse og tag, der er blevet revet af.

Omkring klokken 18.40 dansk tid ramte orkanen Dorian Abaco-øerne med vindstød på næsten 300 kilometer i timen, hvilket gør det til den stærkeste orkan, der nogensinde har ramt Bahamas.

Ifølge det amerikanske orkancenter har den endnu ikke tabt pusten, men fortsætter ufortrødent med samme styrke.

Netop nu har den kurs mod Grand Bahama, som er den nordligste ø i Bahamas og hjemsted for godt 50.000 mennesker.

- Det her er en livstruende situation. Indbyggerne bør straks søge læ. Gå ikke ind i orkanens øje, hvis det passere dig, lyder en advarsel fra det amerikanske orkancenter.

Tidligere søndag blev den opgraderet til orkanstyrke 5 på den såkaldte Saffir-Simpson-skalaen, hvilket betyder, den har en vindhastighed på over 69 meter i sekundet. Det er den værste orkan, der har ramt Bahamas i nyere tid.

FAKTA: Bliv klogere på orkaners styrke Der findes fem niveauer på den såkaldte Saffir-Simpson-skala: * Kategori 1 har vindhastigheder på 32,5-42,4 meter i sekundet. * Kategori 2 har vindhastigheder på 42,5-48,9 meter i sekundet. * Kategori 3 har vindhastigheder på 50,0-57,9 meter i sekundet. Alle orkaner fra kategori 3 og opefter har vindhastigheder, der betegnes som ekstremt farlige for områderne, som de passerer. * Kategori 4 har vindhastigheder på 58,0-68,9 meter i sekundet. * Kategori 5 har vindhastigheder på over 69,0 meter i sekundet. Orkaner af denne styrke forekommer sjældent, og der er tale om en yderst voldsom orkan. Ritzau

Ramt af kæmpe-bølger

Søndag aften viser prognoser ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen, at bølger på mellem seks og otte meter risikerer at vælte ind over øerne Great Abaco og Grand Bahama.

- Det er med stor sandsynlighed ragnarok på de øer, der ligger nord for hovedøen. Det er meget, meget voldsomt med både kraftig vind og også de høje bølger, siger han.

Ifølge Lars Henriksen er der med jævne mellemrum meget blæsende i området øst for Bahamas, men det er forholdsvist sjældent, at det udvikler sig til en så kraftig orkan.

- Den her orkan har levet i nogle dage nu, og det ser ud til, at når vi når frem til onsdag og torsdag, er den nået op til den amerikanske østkyst, og der ser den stadig ud til at være en orkan, siger Lars Henriksen.

- Det er, som om den har svært ved at miste pusten de næste dage. Det sker, men det går langsomt. Derfor vil store dele af den amerikanske østkyst få den at mærke i form af enten kraftige vinde eller store bølge, der slår mod kysten, siger han.

Det risikerer at blive den værste orkan, der har ramt den amerikanske østkyst i 27 år.

Opdateres...