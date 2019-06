Vanvittige scener: Her angriber de politiet

Gaderne i Tbilisi vrimlede fredag med mennesker, da titusindvis deltog i demonstrationer mod russiske Sergei Gavrilovs tale i Georgiens parlament onsdag.

Det skriver nyhedsbureaet AP og BBC.

Mange bar masker for at kunne modstå politiets brug af tåregas i det, der lignede total borgerkrig.

Politiet var talstærkt til stede og foretog massevis af anholdelser, mens gaderne stod i brand og en gruppe målrettede demonstranter forsøgte at storme parlamentet.

Ifølge BBC blev i alt 240 personer såret under optøjerne.

Den russiske politiker Sergej Gavrilov leder en russisk delegation, der er i Georgien som en del af et internationalt forum for ortodokse kristne.

Tusindvis af demonstranter forsøgte torsdag at storme parlamentet i Tbilisi, idet de var vrede over, at Gavrilov fik lov til at holde en tale - på russisk - fra formandssædet i Georgiens parlament.

- Georgiens drøm har bragt russiske besættere ind og har ladet dem sidde i formandens stol. Det er et slag i ansigtet på Georgiens seneste historie, siger Elene Khosjtaria, der er parlamentsmedlem for oppositionen.

Med 'Georgiens seneste historie' henviser hun til den korte, men blodige krig i 2008, hvor Georgien tabte kampen om de uafhængige regioner Abkhasien og Sydossetien.

Som reaktion på de voldelige protester i Georgien i denne uge har Vladimir Putin udstedt et forbud mod russiske flyvninger til Georgien fra 8. juli.

