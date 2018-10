Vanvittigt dødsfald: Kvinde på stoffer pumpede benzin ind i anus

Efter formentlig at have taget en overdosis valgte en kvinde at pumpe benzin op i endetarmen. Hendes liv stod ikke til at redde, da ambulancen kom

En 32-årig kvinde fra Erie i den amerikanske stat Pennsylvania er død efter at en overdosis metamfetamin fik hende til at stikke en benzinpistol op i anus og begynde at pumpe benzin.

Det skriver CBS News.

Kvinden, der endnu ikke officielt er identificeret af politiet, menes at være identisk med en kvinde, der har flere stofrelaterede overtrædelser bag sig, og i forbindelse med efterforskningen mener man altså også, at denne episode var forårsaget af, at hun havde taget en overdosis.

- Ofret er kendt for at have taget flere forskellige stoffer, men hendes foretrukne er metamfetamin, siger en efterforsker til det lokale medie.

Kunne ikke reddes

Vidner har fortalt, hvordan kvinden løb tværs over flere vejbaner for at nå hen til tankstationen, hvor hun greb fat i benzinpumpen og trak sin nederdel ned.

Bilister bevidnede så, da kvinden stoppede ’pistolen’ op i endetarmen og angiveligt udstødte et 'åh, det føles godt!'

Vidner har forklaret, at de var for meget i chok til at forsøge at stoppe kvinden i hendes bizarre foretagende, og hun fortsatte derfor med at pumpe benzin, indtil en ansat trykkede på en nødstop-knap.

Kort efter faldt hun om, og ambulancereddere var hurtigt på stedet. Men da var det allerede for sent at redde kvinden, da benzinen havde oversvømmet flere af hendes indre organer.

- Benzinen havde nået hendes blod og havde en giftig effekt, der lukkede ned for hendes vigtige organer, fortæller en af lægerne, der forgæves forsøgte at redde kvinden, da hun ankom på hospitalet.

- Desværre var der intet, vi kunne gøre for hende, siger lægen til CBS News.