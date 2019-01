Vanvittigt kunstværk stjålet fra dansk museum: Ung mand fængslet

Efter flere ugers efterforskning er en yngre mand torsdag blevet varetægtsfænglet i fire uger.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han er fængslet i en sag, der handler om tyveri af en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe og et værk, der forestiller porten til koncentrationslejren Auschwitz. Det er lavet af 2,3 kilo guld og cirka 1000 diamanter.

Af pressemeddelelsen fra Sydøstjyllands Politi fremgår det ikke, om værkerne blev fundet, da den unge mand blev anholdt, og politiet holder kortene tæt til kroppen i jagten på de værdifulde værker.

- Har I fundet de to kunstværker, der er blevet stjålet?

- Det har vi ikke nogle kommentarer til, siger efterforskningsleder Brian Christensen.

- Hvorfor ikke?

- Det er af hensyn til den efterforskning, vi p.t. er i gang med.

- Hvorfor kan det ødelægge efterforskningen, hvis du fortæller, om tingene er blevet fundet?

- Hvis jeg begyndte at fortælle om det, så tror jeg, at jeg ville bringe efterforskningen i fare, så jeg kan ikke engang fortælle, hvorfor vi ikke kan fortælle det.

Guld fra jøders tænder

Værket, der forestiller Auschwitz-porten, er lavet af provo-kunstneren Marco Evaristti, der især er kendt for at have udstillet ti blendere med fisk i. Det nye værk har fået navnet 'Rolexgate', da der sidder et Rolex-ur fra 1941 centralt i værket.

De store mængder guld, som det er lavet af, stammer fra guldtænder, der har tilhørt jøder - heriblandt kommer en del af guldtænderne fra Auschwitz.

'Rolexgate' blev stjålet fra Trapholt 1. januar kl. 00.03, mens champagnepropperne sprang, og pigekoret sang. Den store Kay Bojesen-abe blev stjålet fra museet natten til 10. december.

Et Rolex-ur fra 1941 er indsat over porten. Foto: Trapholt.

Toget er lavet af hvidguld og besat med diamanter, mens skinnerne, som det kører på, er lavet af det geléagtige materiale agar. Foto: Trapholt.