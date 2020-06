Var alene ved dødelig arbejdsulykke

En kombination af flere uheldige omstændigheder og det faktum, at manden var alene i værkstedet, da ulykken skete på Grundlovsdag i fredags, fik en tragisk konsekvens, da en 67-årig mand døde på sin arbejdsplads igennem hele livet.

Den 67-årige, der havde arbejdet hos Erik Frandsen Automobiler i Viborg, siden han begyndte i lære på stedet 1. juli 1970, blev efter alt at dømme klemt ihjel, da en bil pludselig trillede ned fra en lift i værkstedet.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog en anmeldelse fredag aften klokken 19.29. På et autoværksted var en bil trillet ned fra en lift og havde fastklemt en 67-årig mand, fremgik af det af politirapporten. Da ambulanceredderne kom til stedet, blev manden erklæret død.

Arbejdstilsynet har efterfølgende forsøgt at klarlægge, hvad der præcist er sket, siden at bilen kunne trille ned fra liften.

Udstyr var i orden

Indehaveren af værkstedet, der også har en salgsafdeling, Erik Frandsen, siger til Ekstra Bladet, at alle de 11 ansatte og pårørende var samlet lørdag eftermiddag for i fællesskab at bearbejde dødsulykken.

Erik Frandsen udtaler desuden i en mail til Ekstra Bladet:

- Arbejdstilsynets undersøgelser af værkstedets udstyr har ikke givet anledning til bemærkninger og er fundet i orden på alle områder. Der er tale om en dybt tragisk hændelse med et sammenfald af flere meget uheldige omstændigheder for en af vore trofaste og loyale medarbejdere gennem næsten 50 år, da han startede i lære i firmaet den 01.07.70.

- Vi er alle - familie og medarbejdere - selvfølgelig meget berørt af situationen, men vi vil på bedste vis udføre vores arbejde igen fra på mandag, hvilket er i overensstemmelse med familiens ønske, da det også var kendetegnende for vores kollegas holdning.

Erik Frandsen har ikke yderligere at tilføje om tragedien, som i sagens natur har chokeret både kolleger og pårørende.

