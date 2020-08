Var i livsfare: Kvinde slået med vase, barnestol og stegepande

Offerets mand kræves idømt en tidsubestemt anbringelsesdom - forbehold for udvisning

En kvinde var i livsfare, da hun blev udsat for et sandt voldsorgie på en adresse i Fredericia-forstaden Erritsø om morgenen 22. august sidste år.

Hendes 63-årige georgiske mand er tiltalt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter ved at have slået hende adskillige gange i ansigtet med en vase, så hun faldt omkuld, hvorefter han slog hende adskillige gange i hovedet, ansigtet og på armene med blandt andet 'en plasticguitar, en vinflaske, en potteplante, en krukke, en trækiste, en barnestol og en stegepande', fremgår det af anklageskriftet.

Efterfølgende havde kvinden flere kvæstelser i ansigtet, i baghovedet og på armene, brud på kraniet og blødninger i øjnenes bindehinder. Konklusionen på den lægelige undersøgelse var, at hun havde været i livsfare, fremgår det af anklageskriftet mod manden.

Der er påstand om, at tiltalte idømmes en tidsubestemt anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling, og der tages desuden forbehold for udvisning.

Mandens forsvarer Mette Grith Stage oplyser, at hendes klient erkender delvist.

Da han blev fremstillet i grundlovsforhør, blev han sigtet for drabsforsøg, men erkendte kun vold.

- Det kan jeg nu med tilfredshed konstatere, at anklagemyndigheden har taget til efterretning, og anklageskriftet er 'kun' særdeles grov vold under skærpende omstændigheder, siger hun og tilføjer, at hendes klient fortsat kan erkende grov vold efter straffelovens § 245, men nægter særdeles grov vold.

- Det er en meget trist sag, og som man kan se af anklageskriftet, er der nedlagt påstand anbringelse. Det viser jo også, at min klient var syg på gerningsstidspunktet, siger advokaten.

Det er pt. ikke lykkedes at få en kommentar fra sagens anklager om, hvorfor der 'kun' er rejst tiltale for særdeles grov vold og ikke drabsforsøg.

Sagen kører i Retten i Kolding 6. august.