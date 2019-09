Var på flugt med Lisbeth: Nu reagerer dømt mor

Angelina Mathiesen løsladt efter afsoning af dom for bortførelsen af sine børn - glæder sig over Lisbeth Markussens nye liv i Brasilien

– Det var godt.

Sådan siger Angelina Mathiesen efter tre sekunders total stilhed i telefonen, da kvinden får nyheden om udviklingen i Lisbeth Markussens situation.

Markussen har fået opholdstilladelse i Brasilien, som nægter at efterkomme Danmarks krav om at udlevere hende til retsforfølgelse for at have bortført sine tre børn.

Angelina Mathiesen og Lisbeth Markussen deler på flere punkter historie.

Boede sammen i Brasilien

Efter en årelang strid med sine to eksmænd, rejste Angelina Mathiesen i marts 2016 til Brasilien med sine to børn, Aia og Leonardo.

Hun var internationalt efterlyst via Interpol og levede i månedsvis i skjul i Brasilien af frygt for at blive fundet af brasiliansk politi og deporteret til Danmark.

Angelina Mathiesen blev omgående efter ankomsten til Københavns Lufthavn, hvor hun blev skilt fra børnene, kørt til afhøring i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet på Teglholmen i Københavns Sydhavn. Foto: Mogens Flindt

I en periode levede hun sammen Lisbeth Markussen og hendes tre børn på ferieøen Mosquiero, indtil politiet åndede dem i nakken, og de igen måtte slå sig ned på skjulte adresser.

Siden Ekstra Bladet før påske i 2017 lavede et stort interview med kvinderne, som søgte asyl i det sydamerikanske land, har de to ikke haft kontakt.

– Jeg vil gerne sige tillykke til Lisbeth. Men alt andet end at have nægtet at udlevere hende ville være ulovligt, ligesom det var ulovligt at udlevere mine børn til Danmark, siger den i dag 45-årige kvinde, hvis børn i oktober 2017 blev udleveret til Danmark.

I modsætning til Lisbeth Markussen valgte den i dag 45-årige kvinde at rejse hjem med dem og se det danske retssystem i øjnene.

Sagen skal gå om

Hun blev idømt halvandet års fængsel for børnebortførelsen. Aia og Leonardo bor i dag hos deres fædre. Deres mor ser dem omkring halvanden time om måneden under overvågning.

Angelina Mathiesen har nu afsonet sin fængselsstraf - bl.a. i Horserød Fængsel - og kæmper fortsat for at få børnene hjem permanent.

– Jeg har indbragt sagen for Den Særlige Klageret, fordi Danmark på alle punkter har krænket vores menneskerettigheder og retssikkerheden. Børnene er blevet udleveret på et ulovligt grundlag, og international ret går over national ret, siger Angelina Mathiesen, som kræver, at hele hendes og børnenes sag skal gå om - herunder også forældremyndigheds-, og bopælssagerne med børnenes fædre, Peter Lawaetz og Vladimir Valiant.

Pakkede liv sammen på 30 min.

Angelina Mathiesen erklærede i sin tid, at hun og børnene aldrig ville vende hjem, og at drømmen var at blive brasilianere.

– Nu har vi snart været her i to år, så det er selvfølgelig ikke realistisk, men Danmark er ikke et land, der beskytter børn, og det vidner Lisbeths dom i Brasilien også om.

– Vi fik en halv time til at pakke et liv sammen i Brasilien, før børnene skulle sættes på et fly. Børnene og jeg er traumatiserede, fastslår hun.