Var sur på politiet: Anholdt ved politistation med brandbombe

37-årig, der angiveligt er psykisk syg, forklarer, at han blot ville skræmme politiet efter flere episoder, hvor han føler sig uretfærdigt behandlet.

Københavns dommervagt, Ekstra Bladet: - I har ødelagt mit liv, råbte en 37-årig mand til en kvindelig politiassistent i civil, der stod ved indgangen til Bellahøj politistation, mens han forsøgte at tænde vægen på en molotovcocktail med en lighter.

Sådan lyder sigtelsen mod den 37-årige, der søndag blev varetægtsfængslet i 22 dage i Københavns dommervagt, sigtet for forsøg på brandstiftelse og vold mod politiet.

Politiassistenten fik skubbet manden væk og tilkaldt hjælp, mens den 37-årige tømte flasken, der var fyldt med lampeolie og skruer ud på jorden.

Manden er angiveligt psykisk syg. og han blev i første omgang tvangsindlagt på Bispebjerg Hospital efter episoden, der skete lørdag ved 15.30-tiden. Men efter varetægtsfængslingen skal han anbringes i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og han indvilgede også i at blive mentalundersøgt.

I dommervagten blev han bevogtet af to politifolk, og havde hænderne fikseret i et transportbælte.

'Jeg var irriteret og sur'

De seneste uger har den 37-årige udviklet et had til politiet efter flere 'episoder', hvor han mener sig uretfærdigt behandlet af politiet.

- Der er sket urimeligt meget på det sidste. Ja, jeg var irriteret og sur på politiet. Jeg er blevet uretfærdigt behandlet, sagde den 37-årige i dommervagten, hvor han erkendte truslerne, men afviste, at han ville brænde Station Bellahøj ned.

For en måneds tid siden blev han anholdt efter en kontrovers med sin underbo. Den 37-årige mente, at det var ham, der blev overfaldet af underboen, men fire betjente anholdt i stedet for ham og en af dem 'hoppede' på ham, sagde den 37-årige.

Forrige lørdag kl. 21.50 blev politiet kaldt til Hulgårdsvej 7, tæt på Bellahøj politistation til en 'mand med kniv'. Da politiet kom forsøgte han angiveligt også at antænde en flaske med lampeolie, og i hans taske lå tre fyldte flasker med lampeolie, værktøj som skruetrækkere og skruer.

'I skulle have skudt mig,' sagde den 37-årige efter anholdelsen, hvor han blev kørt på psykiatrisk afdeling, men udskrevet igen.

I dommervagten erkendte den 37-årige, som har en søn på seks måneder i familiepleje, at han havde lavet brandbomben med lampeolie, skruer og en klud som væge.

- Det skulle se rigtigt ud, sagde han.

- Jeg ville bare skræmme dem, forklarede den 37-årige, der erkendte, at betjenten nok blev bange.

- Det gjorde jeg også selv inderst inde, sagde han.

Han viste sine blå mærker og en skramme på håndryggen, som han angiveligt fik ved anholdelsen forrige lørdag. Han har tidligere arbejdet som stilladsarbejder og flyttemand, men sagde, han havde mistet arbejdet på grund af 'episoderne'.

Betjenten, der opdagede manden med flasken, har forklaret, at hun stod i civil og talte med et vidne få meter fra indgangen til Station Bellahøj. Manden kom gående med en halvliters flaske med en klar væske i og han forsøgte at tænde vægen med en ligther, mens han sagde 'I har ødelagt mit liv'.

Betjenten skubbede manden i brystet for at få ham væk, og han hældte væsken ud af flasken og begyndte at gå.

Efter grundlovsforhøret blev den 27-årige kørt retur til den psykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital.