Varebil var smækfyldt med spor efter sprængstoffer

To svenske mænd nægter sig skyldige i at have noget at gøre med eksplosionen foran Sakttestyrelsen

Den bil, som to bombetiltalte svenske mænd kørte til Danmark i 6. august i fjor, viste sig at være smækfyldt med spor efter sprængstoffer.

Det er kommet frem i løbet af formiddagen ved Københavns Byret, hvor de to mænd på 23 og 24 år nægter sig skyldige i at have noget at gøre med eksplosionen foran Skattestyrelsen den pågældende aften.

For da dansk politi nogle dage senere fik bilen udleveret fra svenske myndigheder, blev der taget 25 prøver på tilfældige steder i den Citroën Berlingo, som de to mænd kørte i under deres tur til København.

23 af prøverne viste spor efter eksplosiverne nitroglycerin, ammoniumnitrat og egdn.

- Det kan jeg ikke forklare, sagde den 23-årige, da anklageren spurgte til den sag.

Billeder viste rute

Den 23-årige erkendte, at han den pågældende aften kørte med sin 24-årige kammerat til København. Utallige billeder og videosekvenser fra overvågningskamereaer viser deres rute fra Øresundstunnellen over Amager, Knippelsbro og til Østerbro, hvor Skattestyrelsen har til huse ved Nordhavn Station.

Og også turen retur - denne gang over H.C. Andersens Boulevard og Langebro - er ganske veldokumenteret.

Den 23-årige forklarede allerede under grundlovsforhøret, at de havde planer om at køre til København for at hygge sig - herunder med et besøg på Christiania.

Men det blev aldrig til noget. Det skyldtes, at den 24-årige undervejs havde en telefonsamtale med en bekendt. Og han ville derfor besøge den bekendte i stedet for.

Tager gryde med sig

Et billede fra et overvågningskamera tæt på Skattestyrelsen viser, at den 23-årige parkerer bilen. Siden stiger den 24-årige ud af bilen. Han tager noget, der ifølge anklagerens fremlæggelse minder om en gryde med sig.

På overvågningsbilleder ser det ifølge anklageren også ud til, at der kan ses en ledning. Da den 24-årige vender retur nogle minutter senere, bærer han ikke længere på gryden.

Den 23-årige, der indtil anholdelsen arbejdede i sin fars pizzeria, fortalte her til formiddag i sin forklaring, at han var så optaget af at kigge på sin mobiltelefon, at han slet ikke lagde mærke til, at vennen lod til at tage noget med fra bilen.

Undersøgelser ved Skattestyrelsen viste, at der 60 centimeter fra indgangen var et bombekrater på 40x50 centimeter og cirka 35 centimeter dybt. Foto: Philip Davali

Desuden afviser han også at have hørt et brag, mens vennen var væk.

I stedet fortalte han i retten, at han fik besked om, at vennens bekendte ikke var hjemme, og at han derfor skulle køre tilbage til Sverige.

Hvid nummerplade var vigtigt spor

Politiets efterforskning har især handlet om at gennemse videoovervågning, forklarede anklageren under sin forelæggelse. Hurtigt stod det klart, at varebilen var interessant.

Den havde en hvid nummerplade, hvor det på de første overvågningsbilleder, som politiet sikrede sig, ikke var muligt at aflæse nummerpladen.

Men fordi hvide nummerplader på en varebil er usædvanligt i Danmark, valgte politiets efterforskere at kigge efter svenske biler på overvågningsbilleder ved Øresundsforbindelsen. Der var et match på en bil, der kom til Danmark kort før eksplosionen, og som siden kørte ud af Danmark igen kort efter.

Siden henvendte politiet sig til teleselskaberne for at udlæse svenske telefonnumre, der loggede sig på danske telemaster langs den rute, som politiet mente, at svenskerne kørte ad.

Fandt bil og telefon

På den måde lykkedes det at finde frem til den 23-årige, der har bopæl i Malmø-området, og som var ejer af det pågældende mobiltelefonnummer.

Flere steder i Malmø-området blev siden ransaget, og det var her, at man fandt frem til både mobiltelefonen og varebilen.

Den 23-årige blev anholdt under aktionen, mens kammeraten viste sig at være rejst til Libanon. Det fandt politiet ud af under en telefonaflytning hos den 23-årige.

En international arrestordre blev sendt ud på den 24-årige, som selv meldte sig til dansk politi nogle uger senere.

Karakter af terrorvirksomhed

Ingen kom noget til under eksplosionen ved Skattestyrelsen, hvor der dog skete omfattende skader, der er gjort op til cirka 6,2 millioner kroner.

Anklageren gjorde under sin fremlæggelse opmærksom på, at man har tænkt sig at anvende en paragraf i straffeloven for første gang i dansk retspleje. Det er en paragraf, der i udgangspunktet kan øge strafsanktionen med op til det halve, fordi bombesprængningen har karakter af terrorvirksomhed.

Det forventes, at der falder dom 7. juli.

