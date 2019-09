Varetægtsfængslet hoppede ud af vindue: Kvæstet i flugtforsøg

En varetægtsfængslet mand forsøgte fredag eftermiddag at stikke af fra Vestre Landsret i Aalborg. Han blev kvæstet i forsøget

Fredag formiddag forsøgte en varetægtsfængslet mand at stikke af fra Vestre Landsret midt i Aalborg.

Men manden nåede ikke langt.

- Vi fik klokken 14.16 en melding via alarmcentralen 112 om, at en indsat var hoppet ud af et vindue og var landet på Gabels Torv, hvor han var kommet til skade, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi Jesper Sørensen til Nordjyske Medier.

Kvæstet

Flugtforsøget både mislykkedes og resulterede i et brækket ben for den 29-årige mand, som aldrig kom længere end til Gabels Torv. Han har muligvis også slået sit hoved.

- Han bliver nu behandlet på Aalborg Universitetshospital, hvor han også bliver bevogtet af politiet, siger Jesper Sørensen til Nordjyske Medier.