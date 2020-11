Varetægtsfængslet: Truede med drab og lemlæstelse

Grædende måtte en 25-årig mand fra Brønderslev i Nordjylland torsdag indse, at man ikke uden konsekvens kan slynge om sig med trusler om drab og lemlæstelse.

I en pillerus truede han i et skænderi sin kæreste med at skyde hendes mor, og han erklærede samtidig, at han ville skyde knæskallerne af en indbildt rival.

I et lukket grundlovsforhør blev den 25-årige torsdag varetægtsfængslet i fire uger.

Sagen har skræmt hans kæreste fra vid og sans, og har drevet nordjysk politi til at ransage flere adresser i jagten på et skydevåben.

Intet våben blev fundet, oplyser Torben Kaufmann Sørensen, der er senioranklager ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Den 25-årige har dog tidligere ejet et skydevåben, og det drev politiet til at lægge ekstra alvor i den ellers noget banale sag.

Truslerne blev fremsat, da den 25-årig befandt sig i en pillerus, fortæller Torben Kaufmann Sørensen.

- Han fik i sin rus en fornemmelse af, at hun har en anden, og via opkald og mails lod han så forstå, at han vil skyde knæskallerne af vedkommende, hvis der er en. Det er der dog ikke noget, der tyder på, at der er, siger Kaufmann Sørensen.

- Han truede så også med at skyde kærestens mor. Trusler som dem er ikke usædvanlige, men det specielle her er, at kæresten tidligere har set, at den sigtede har haft et skydevåben.

Den 25-årige, som ifølge senioranklageren græd i retten og var meget ked af det, husker, at han har skændtes med kæresten, men han erindrer ikke, at han skulle have truet nogen.

- Han er varetægtsfængslet, idet retten - lige som vi - vurderede, at hans mentale tilstand skaber fare for, at han vil blive ved med at true kæresten, siger Torben Kaufmann Sørensen.

- Han er stadig lidt oppe at køre, så der er risiko for, at han vil fortsætte med at genere hende med trusler. Han er ikke kendt for faktisk at ty til vold.

Den sigtede blev sidste år dømt for trusler i en sag, der ikke relaterer sig til denne, oplyser Torben Kaufmann Sørensen.

