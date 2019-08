Vaskehal i flammer: Bil udbrændt

Vaskehallen på Shell Korskro ved Esbjerg stod fredag eftermiddag i flammer.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 16.23 får vi en anmeldelse om, at der er ild i en bil, og der har også været brand i den bygning, som bilen stod inden i, siger vagtchef Per Lindholdt.

- Det er en vaskehal, som den har stået i. Der går ild i bilen, mens den har stået derinde, men vi kender ikke brandårsagen.

På trods af at branden opstod på en tankstation, har der ikke været fare for, at branden skulle sprede sig til selve tankanlægget.

To timer efter politiet havde fået anmeldelsen om bilbranden, var det lykkedes brandvæsnet at slukke branden.

- Jeg ved ikke helt, hvor store skaderne er på vaskehallen. Men bilen er helt udbrændt, lyder det fra vagtchefen.

Ifølge Sydvestjysk Brand, der har tweetet om branden, er der røg- og sodskader på hele bygningen.