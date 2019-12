Veganer-forældre gav kun baby frugt og grønt: Tiltalt for at sulte ham ihjel

To amerikanere er tiltalt for at have sultet deres 18 måneder gamle søn ihjel

Kort før jul blev et forældrepar fra Florida tiltalt for at have sultet deres kun 18 måneder gamle søn ihjel ved udelukkende at give ham frugt og grønt at spise. Forældrene selv fortalte politiet, at hele familien lever som veganere.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder Florida-avisen News-Press.

Moderen ringede til alarmcentralen 27. september, da hun så, at hendes dreng ikke trak vejret og 'føltes kold'. Da ambulancen kom frem, var drengen død. Han vejede blot 7,7 kilo, selvom idealvægten for en dreng på 18 måneder ligger mellem ti og 15 kilo.

- Beviserne og gerningsstedet i den her sag får det til at vende sig i maven. Det er billeder, som jeg som mor og anklager ikke kan glemme, lød det fra anklager Amira Fox under et pressemøde om sagen.

Forældrene Sheila og Ryan O'Leary er også tiltalt for at misrøgte tre andre børn på henholdsvis tre, fem og 11 år. To af børnene er deres fælles børn, mens et af dem er et barn, som moderen har med en anden far.

Ifølge moderen blev drengen født hjemme og har aldrig været tilset af en læge i sit alt for korte liv. Hun forklarede også, at børnene kun fik rå grøntsager og frugt at spise, for det meste mango, banan, avocado og den eksotiske frugt rambutan.

Retssagen forventes at begynde til sommer næste år.