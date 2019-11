Vej spærret: Alvorligt færdselsulykke

Der har været et alvorligt færdselsuheld på Isterødvejen mellem Overdrevsvejen og Fredensborgvej.

Ifølge Nordsjællands Politi er vejen totalt spærret. Politiet er i gang med at planlægge omkørselsruter, som de vil melde ud snarest.

- Det ser ud til, at der er tre biler involveret. Det ser ud til, at der i en eller anden forstand er sket et frontal sammenstød. Der har været en person i hver bil. Der er flere tilskadekomne, oplyser vagtchef Jakob Tofte.

Politiet oplyser desuden, at de pårørende endnu ikke er underrettet. De kan heller ikke oplyse noget om de tilskadekomnes tilstand for nuværende.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om en massiv tilstedeværelse.

- De er ved at frigøre en person fra en bil, som sidder fast. Der er spærret herude. Politiets tekniker er her, og bilinspektøren er også mødt herude for at undersøge ulykken, siger han.

