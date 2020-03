Vej spærret efter stor politiaktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Kampklædt politiet har spærret en stor del af Svendborgvej i Ringe på Fyn tirsdag eftermiddag i forbindelse med en politiaktion, hvor bilister bliver bedt om at køre en anden vej.

Ifølge det regionale medie fyens.dk blev avisens reporter bedt om at fjerne sig, idet der kunne finde en skududveksling sted, lød meldingen i første omgang.

Siden er alle beboerne inden for afspærringen ifølge fyens.dk blevet bedt om at gå inden døre, men ifølge Ekstra Bladets mand på stedet står der omring 14 mennesker foruden pressefolk ved afspærringen.

- Der er en person, som vi skal have en snak med, men han vil ikke tale med os. Mere kan jeg ikke sige, fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau.

- De har været her i flere timer, fortæller Anders Larsen, der bor tæt på afspærringen, til Ekstra Bladet. Han gætter på, at der er godt tyve betjente, heraf 16 kampklædte med hjelme og skjolde samt et par ambulancer. På et tidspunkt var der også en drone.

Skulle gå ind

- De har kig på et hus på den anden side af vejen. På et tidspunkt råbte de et navn, og at han skulle 'åbne fordøren'. Men der sker ikke noget, fortæller han.

89-årige Johanne Madsen bor inden for afspærringen og var ude og gå en tur tirsdag eftermiddag. Da hun kom tilbage og ville gå under afspærringen, spurgte en betjent hende, hvor hun skulle hen.

- Skynd dig at gå ind, sagde hun som om, det var alvorligt, fortæller Johanne Madsen, at hun fik at vide.

- Det er da helt uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvad det sker. Men jeg er da helt rystet, fortæller hun.

En anden af naboerne tæt på afspærringen fortæller ligeledes, at hun ikke har fået noget som helst at vide om, hvad der sker.

- Det ser ud til, at der er en del politifolk, og der er en masse mennesker, der stimler sammen og kigger på det. Jeg holder mig lidt væk, og så venter jeg på at høre, hvad der er på spil, siger Ester Bjærge til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så håber jeg selvfølgelig bare ikke, at der er nogen, der er kommet alvorligt til skade.