Vej totalspærres i mindst 14 dage efter regn

Vejlevej, som er den primære rute for bilister, der kommer fra E45 og Vejle og skal ind til Bredsten by, lukkes ned i 14 dage. Det oplyser Vejle Kommune til Vejle Amts Folkeblad.

Årsagen er de seneste døgns store mængder regn, der har fået vejen til at sætte sig.

- Der er sket en stor sætning i vejen. Siden i går aftes, hvor vagten var ude for at besigtige vejen, har den sat sig cirka 10 centimeter. Da vi var derude i dag for at besigtige vejen, kunne vi mærke, hvordan vejen vibrerede, hver gang en lastbil kørte forbi. Vi er bange for, at vejen vil skride ned, så vi tør ikke gøre andet end at spærre vejen, siger Flemming Skovgaard, tilsynsførende ved Vej & Park i Vejle Kommune, til Vejle Amts Folkeblad.

Kommunen forventer, at arbejdet med at sikre vejen vil tage to-tre uger.

Bilister, der skal ind til Bredsten fra øst, skal i stedet fortsætte rundt om byen på rute 28 Bredstenvej og køre ind fra vest.

Kommunen har også planer om at spærre Munkebjergvej mellem Vejle Fjord og Munkebjerg Hotel.