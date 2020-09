Vejarbejde: Bilist kørte forbi med 151 km/t.

Resultatet er ikke opløftende.

Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi i kølvandet på en hastighedsmåling på motorvej E39 ved Rasteplads Vildmosen, hvor politiet netop har gjort status.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at der på strækningen var nedsat hastighed til 80 km/t. på grund af vejarbejde. Men mange kørte alt for hurtigt gennem vejarbejdet, oplyser lederen af politikredsens operative færdselsafdeling, politikommissær Thomas Ottesen.



13 bilister blev sigtet for at køre med så høj en hastighed, at de nu har udsigt til en betinget frakendelse af førerretten. Seks bilister blev desuden noteret for en hastighed, der udløser et klip i kørekortet.



Den højeste hastighed på strækningen blev målt til 151 km/t.

- Det er uansvarligt at køre for stærkt på en strækning med vejarbejde. Jeg vil gerne opfordre alle trafikanter til, at man udviser særlig hensyn på sådanne strækninger, hvor personale jo også kan opholde sig, fordi de passer deres arbejde, lyder det fra Thomas Ottesen.



Kontrollen blev gennemført torsdag i sidste uge.