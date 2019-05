Veje er spejlblanke: Flere biler i uheld

Politiet opfordrer tidligt lørdag morgen trafikanterne til at køre forsigtigt, da der er meget glat

Ni biler og en motorcykel har tidligt lørdag morgen været involveret i forskellige uheld på grund af glatte veje.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Det er især Motorring 4 ved Albertslund, der er glat denne maj-morgen, og det er også der, de mange køretøjer har været i uheld.

Der har heldigvis ikke været personskade. Politiet opfordrer til, at man skal være ekstra varsom, hvis man skal ud at køre.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er spejlblankt derude, fordi det har haglet, og vejene er så kolde, at det ligger som is på asfalten.

Også Østjyllands Politi advarer bilisterne om, at der er glat, og at man skal være ekstra varsom, hvis man skal ud at køre. Desuden har Vejdirektoratet markeret hele Sjælland, Lolland og Falster som områder, hvor der er glat.

Maj-frost og -sne i motorvejskanten ved Motorring 4 ved Albertslund. Foto: Kenneth Meyer