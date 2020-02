Vejen genåbnet: Mejetærsker kørt fast

Efter at en mejetærsker er kørt fast, er vej spærret i begge retninger

Opdatering klokken 06.56: Vejen genåbnet.

Vordingborg. Der er igen åbnet op for trafikken i begge retninger på Brovejen. God fredag og weekend. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 7, 2020

En mejetærsker er fredag morgen kørt fast ved et vejarbejde i Vordingborg.

Det skriver Sydsjællands Politi på Twitter.

Vordingborg Trafikale morgenudfordringer på Brovejen ved Orevej. En mejetærsker er kørt fast ved passage af et vejarbejde. Spærret i begge retninger. Politiet er på stedet. Alternativ rute tilrådes da tidshorisont er ukendt. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 7, 2020

Ifølge politiet sidder mejetærsker fast på Brovejen ved Orevej, hvorfor vejen nu er spærret i begge retninger.

- Mejetærskeren har sat sig fuldstændig fast i, og det skaber store trafikale problemer både nord- og syddgående, lyder det fra vagtchef i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Ole Hald.

- Jeg kan kun opfordre bilister til at finde andre ruter, indtil vi har fået mejetærskeren væk, siger han.

Der er ingen tilskadekomne.

Lige nu rokker den sig ikke ud af stedet. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at der - grundet vejarbejde - kun et spor åbnet på vejen, og det er altså i det spor, hvor mejetærskeren har sat sig fast.

Han beretter videre om, at den har været for bred til kørebanen, så den har kilet sig fast mellem de to autoværn på hver side af vejen.