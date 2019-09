Vejvrede-angreb: Kvinde dræbt for øjnene af 17-årig søn

Et tilfælde af vejvrede i den amerikanske by Milwaukee udviklede sig fredag eftermiddag fatalt, da en 46-årig kvinde ville give en bilist, der var kørt ind i hendes bil, en reprimande.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andre Newsweek.

Kvinden var i færd med at give sin 17-årige søn en køretime, da en anden bilist kørte ind i deres bil.

- Passageren i den bil, der er blevet ramt, stiger ud og konfronterer chaufføren i den anden bil. Der finder en ordudveksling sted og føreren af den bil, der ramte, trækker et skydevåben og skyder passageren, som er en 46-årig kvinde, siger en talsmand fra Milwaukee politi ifølge mediet.

Den mistænkte flygtede herefter fra stedet, og sønnen bragte sin mor til hospitalet. På trods af øjeblikkelig behandling på hospitalet, døde kvinden kort efter af sine kvæstelser.

- Det var et rigtig fejt træk at sidde der og skyde en kvinde for øjnene af hendes søn, siger kvindens søster Sherri Luckett til en lokal tv-station.

Hun fortæller, at kvindens familie alle er knuste over drabet og særligt bekymrer sig for den 17-årige søn.

- Jeg håber bare, han kan komme tilbage. Jeg beder til, at han bliver på sporet og ikke lader sig knække af det, som nok ville knække de fleste, siger hun.

Politiet har mandag anholdt en mistænkt i sagen.