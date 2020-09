Vejvrede: 'Folk kører provokerende tæt på'

Rådet For Sikker Trafik ønsker at sætte endnu mere fokus på den danske trafikkultur - også politiet udtrykker bekymring

Rådet For Sikker Trafik er i gang med en ny kampagne, der har til formål at belyse problematikkerne i trafikkulturen. Kampagnen forventes at være klar i starten af 2021.

- Vi har en ny indsats på vej i forhold til trafikkulturen, da vi mener, at der er behov for en indsats, når vi for eksempel ser de seneste tal. Den nye indsats bliver formentlig sat i gang i starten af det nye år. Lige nu er vi i gang med at udarbejde en kampagne, teste den og sikre, at den har en effekt, før vi udsender den i det nye år, fortæller Pressechef Søren Ørsted Pedersen til Ekstra Bladet.

Utryghed i trafikken

Rådet For Sikker Trafik kan på de løbende målinger se, at flere og flere trafikanter er både irriterede og utrygge i trafikken.

Det udløser nu en ny kampgane.

- Vi kan jo se på målingerne at folk er mere utrygge og irriterede, når de færdes i trafikken, så derfor mener jeg, der er behov for denne kampagne, siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet For Sikker Trafik, da hun taler med Ekstra Bladet.

Også politiet har henvendt sig til Rådet For Sikker Trafik, og udtrykt bekymring for den stigende tendens.

- Vi ser eksempelvis, at folk kører provokerende tæt på og råber og skriger ad hinanden. Det er jo ikke den adfærd, man ønsker at se, siger Christian Berthelsen, pressetalsmand hos Rigspolitiets nationale færdselscenter.

Den enkelte skal bidrage

Ifølge Karina Petersen er det et fælles ansvar at gøre færden i trafikken trygt.

- Det er jo op til den enkelte, om de vil bidrage til fællesskabet i det offentlige rum og tilpasse sig en god adfærd i trafikken.Det skaber også bare en bedre stemning, og så føles det jo godt, når man for eksempel lige har overskuddet til at lade en anden trafikant komme forbi først, siger hun.

Skal køre i tre til fem år

Den nye kampagne skal på fra starten af 2021 og køre tre til fem år frem.

Det bliver en klassisk kampagne med både TV-spots, men den bliver også synlig i offentligheden på lige fod med andre kampagner fra Rådet For Sikker Trafik, siger Karina Petersen.

Har Du oplevet vejvrede? Kontakt vores journalist Emil Rützou på er@eb.dk