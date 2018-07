Vemodigt farvel til vellidt brandmand

Brandmand Ole H. Pedersen havde aldrig tænkt, at han skulle bisættes med fuldt honnør, fire fanevagter og brandbiler med sørgebånd. Slet ikke i en alder af 41 år.

Men midt i sit sprudlende liv mistede han det pludselig, livet. I færd med at slukke en voldsom markbrand uden for Aarhus. Den vellidte ingeniør og brandmand blev ramt af en bakkende tankvogn. En tragisk ulykke dræbte ham på stedet i tjenesten.

Ulykken chokerede kollegerne i Østjyllands Beredskab, hvor Ole H. Pedersen var knyttet til stationen i Hørning. Han var kendt som en særdeles afholdt deltidsbrandmand, som lagde alt til side i sit lille trykkefirma for at hjælpe kollegerne, når alarmen gik.

Dannebrog på halv landet over

Netop to af Hørnings brandbiler stod parkeret tættest ved Store Kapel, da hundredvis af kolleger fra det midt- og østjyske mandag sammen med Ole H. Pedersens kæreste og familie deltog i hans bisættelse på Vestre Kirkegård i Aarhus.

Under ceremonien vajede Dannebrog på halv på alle landets brandstationer.

Topfolk fra Beredskabsstyrelsen, menige brandfolk i paradeuniform, de øverste chefer fra Østjyllands Politi og lokale politikere fyldte kapellet, så over 30 kolleger måtte stå udenfor og svede på en helt anden måde, end de plejer.

Hans anden familie

- Min bror var ikke religiøs. Han troede ikke på det der. Hans liv var firmaet og brandvæsnet. Det var hans anden familie, sagde afdødes ældre bror, Poul H. Pedersen, til Ekstra Bladet.

- Han havde slet ikke tænkt på at skulle dø ung. Det havde han for travlt til. Jeg er rørt over at se, hvor stort et netværk han havde indenfor brandverdenen. Det er overvælende, lød det fra afdødes bror.

Bisættelsen formede sig som en ureligiøs ceremoni uden præst, bøn eller salmer. De fremmødte blev budt velkommen af en lokal bedemand. Herefter blev Metallica-nummeret 'Nothing Else Matters' afspillet i det blomstersmykkede kapel - helt i Ole H. Pedersens ånd.

Beredskabsdirektør Lars Hviid fra Østjyllands Beredskab holdt en mindetale og bad de fremmødte om at rejse sig og holde et minuts stilhed.

Knugende stilhed

Stilheden var knugende. Mange af de hærdede brandsvende måtte fjerne lidt fugt fra øjnene. Endnu et rocknummer blev spillet i den trykkende stemning. Denne gang Guns N' Roses' 'November Rain', en anden af Ole H. Pedersens favoritter.

Bedemanden takkede på vegne af familien for fremmødet. Så var det Kim Larsens tur med 'Om Lidt blir her stille' - og det blev der.

- Jeg ved ikke, hvad Ole selv ville have valgt. Men det forløb helt klart i hans ånd.

- Og det var dejligt at opleve hans mange brand-kolleger give ham så smukt et farvel, sagde Poul H. Pedersen, inden han og familien tog til en lukket mindesammenkomst på hovedbrandstationen i Aarhus.