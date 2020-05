Ven efterlyser Eddies hund

Politiet har slået fast, at 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt af skud fra et håndvåben, hvorefter liget blev brændt og resterne forsøgt skjult.

Men det er stadig et mysterium, hvor hans elskede hund Rocko er blevet af.

- Vi har intet set til den. Heller ikke tegn på, at den skulle være blevet brændt, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Det var Eddie Karl-Johan Christensens kammerat Benjamin Bergstedt, der solgte Rocko til Eddie i 2019.

Og nu gør han alt, hvad han kan, for at finde hunden, der er 10 måneder og af mastiff-racen presa canario.

- Eddie er min kammerat, og jeg ved, at han ville gøre det samme for mig. Jeg ved godt, at Eddie er væk, men det ville være hans ønske, at Rocko skal findes, hvis han er derude. Og for mig er Rocko levende, indtil det modsatte er bevist, siger Benjamin Bergstedt, der er i chok over, at hans kammerat har fået en så brutal skæbne.

Han har lavet en efterlysning på sin Facebook-side Herning Reptilpark, som han opfordrer folk til at dele både i Danmark og hos vores nordiske naboer i jagten på hunden. Opslaget er allerede delt 1500 gange.

En kvinde og to mænd er sigtet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen. Et ægtepar i 40'erne blev fremstillet for dobbeltlukkede døre i fredags, hvor offentligheden hverken hørte sigtelsen mod dem, eller hvordan de forholder sig til sigtelsen, mens en 52-årig mand blev varetægtsfængslet onsdag. Han nægter sig skyldig.

